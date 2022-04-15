Понад 200 тисяч українців вже втратили житло внаслідок російського вторгнення

Загальна площа збитків — понад 5,3 мільйонів кв.м.

На сьогодні російські окупанти вже лишили житла понад 219,6 тисяч українців.

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Понад 76700 інформаційних заявок про знищення та пошкодження майна українців надійшло через «Дію». Загальна площа збитків — понад 5,3 мільйонів кв.м», — розповіла Шуляк.

«На сьогодні рашисти вже лишили житла понад 219,6 тисяч людей. Це 37550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об’єктів культурної спадщини», — додала вона.

Шуляк зазначила, що влада готова до таких матеріальних втрат і наразі вже напрацьовує стратегії відновлення України.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити безумовний дохід для населення. Наразі країна має золотовалютні запаси на рівні 29 млрд дол. // УНІАН