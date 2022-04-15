Понад 200 тисяч українців вже втратили житло внаслідок російського вторгнення

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Загальна площа збитків — понад 5,3 мільйонів кв.м.

На сьогодні російські окупанти вже лишили житла понад 219,6 тисяч українців.

Наслідки обстрілів Харкова / фото facebook.com/MNSKHARKIV

Наслідки обстрілів Харкова / фото facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Понад 76700 інформаційних заявок про знищення та пошкодження майна українців надійшло через «Дію». Загальна площа збитків — понад 5,3 мільйонів кв.м», — розповіла Шуляк.

«На сьогодні рашисти вже лишили житла понад 219,6 тисяч людей. Це 37550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об’єктів культурної спадщини», — додала вона.

Шуляк зазначила, що влада готова до таких матеріальних втрат і наразі вже напрацьовує стратегії відновлення України.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити безумовний дохід для населення. Наразі країна має золотовалютні запаси на рівні 29 млрд дол. // УНІАН

 

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