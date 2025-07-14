Поранені діти та пожежі: наслідки російських ударів по Дніпропетровщині

Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровську області в ніч на 14 липня є влучання у двох районах. Спалахнули пожежі та постраждали троє людей, серед них – дві 13-річні дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та ДСНС України .

Повідомляється, що вночі російський агресор спрямував на область безпілотники. Сили ППО збили 10 ворожих дронів, проте були й влучання у двох районах.

У Дніпровському районі області російські безпілотники влучили по житловій забудові. Постраждали троє людей дві 13-річні дівчинки та 51-річний чоловік. Усі вони госпіталізовані.

За інформацією Лисака, діти перебувають у стані середньої тяжкості, чоловік – у важкому.

Внаслідок атаки виникли масштабні загоряння. Горіли три приватні будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та лісова ділянка. Вогонь охопив площу близько 1000 м². Повністю знищено сім автівок, ще чотири пошкоджені.

До гасіння пожеж було залучено 41 рятувальника та 11 одиниць техніки.

За даними ДСНС, усі пожежі вдалося ліквідувати. Рятувальники також опублікували фото з місця події, на яких видно масштаби руйнувань.

Окрім Дніпровського району, удар зафіксовано також на Криворіжжі. Там внаслідок атаки спалахнула пожежа й пошкоджена цивільна інфраструктура.

Нікопольський район зазнав обстрілів з артилерії та FPV-дронів. Під ударом опинилися Нікополь, а також Покровська та Марганецька громади. У цих районах, за попередніми даними, обійшлося без поранених і загиблих.