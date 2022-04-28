Португалия предложила помощь украинским беженцам: полезная информация и ссылки

Португалия упростила условия въезда и предоставила украинцам статус временной защиты.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Условия въезда в страну:

Для прибытия в Португалию украинцам необходим внутренний или заграничный паспорт/ID-карта или документы, идентифицирующие личность. Для детей – разрешен въезд со свидетельством о рождении). Оформление визы или разрешения на въезд в Португалию не требуется.

На чем можно добраться:

Самолетом (при наличии действительного биометрического паспорта):

Международными поездами или автобусами:

Португальская железная дорога предлагает бесплатные билеты на поезда из Испании в Португалию Бесплатные автобусные перевозки организовывает украинская община (детали в Ukrainian Refugees UAPT WhatsApp/Telegram/Viber+351969293235).

Как получить статус временной защиты:

Для получения статуса временной защиты, нужно обратиться в Службу по вопросам иностранцев и границ с просьбой о получении статуса. Украинцы получают право на проживание в Португалии на 1 год с возможностью дальнейшего продления.

После получения статуса можно:

Открыть счет в любом банковском учреждении в Португалии;

Работать как наемный работник

Осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Португалии;

Обратиться с просьбой о получении социальной помощи;

Устроить ребенка в садик/школу

Продолжить обучение в португальских вузах;

Получать медицинскую помощь в медицинских учреждениях.

При въезде наземным транспортом, наличие ветеринарно-санитарного паспорта для перевозки животного не обязательно, но желательно. Если на животное нет оформленных документов, следует обратиться в ветеринарную клинику по месту жительства/нахождения.

Сайты для поиска жилья:

Чаты помощи и полезные ссылки:

Напомним, ранее сообщалось о том, как беженцам из Украины получить помощь и обустроиться в Норвегии.