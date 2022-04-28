Португалия предложила помощь украинским беженцам: полезная информация и ссылки
Португалия упростила условия въезда и предоставила украинцам статус временной защиты.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Условия въезда в страну:
Для прибытия в Португалию украинцам необходим внутренний или заграничный паспорт/ID-карта или документы, идентифицирующие личность. Для детей – разрешен въезд со свидетельством о рождении). Оформление визы или разрешения на въезд в Португалию не требуется.
На чем можно добраться:
Самолетом (при наличии действительного биометрического паспорта):
- Поиск выгодных авиабилетов
- Бесплатные билеты от Wizz Air для украинцев
- Португальская авиакомпания TAP предлагает бесплатные билеты на рейсы из Польши/Румынии в Португалию.
Международными поездами или автобусами:
- Португальская железная дорога предлагает бесплатные билеты на поезда из Испании в Португалию
- Бесплатные автобусные перевозки организовывает украинская община (детали в Ukrainian Refugees UAPT WhatsApp/Telegram/Viber+351969293235).
Как получить статус временной защиты:
Для получения статуса временной защиты, нужно обратиться в Службу по вопросам иностранцев и границ с просьбой о получении статуса. Украинцы получают право на проживание в Португалии на 1 год с возможностью дальнейшего продления.
После получения статуса можно:
- Открыть счет в любом банковском учреждении в Португалии;
- Работать как наемный работник
- Осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Португалии;
- Обратиться с просьбой о получении социальной помощи;
- Устроить ребенка в садик/школу
- Продолжить обучение в португальских вузах;
- Получать медицинскую помощь в медицинских учреждениях.
При въезде наземным транспортом, наличие ветеринарно-санитарного паспорта для перевозки животного не обязательно, но желательно. Если на животное нет оформленных документов, следует обратиться в ветеринарную клинику по месту жительства/нахождения.
Сайты для поиска жилья:
Чаты помощи и полезные ссылки:
- portugalforukraine
- eportugal
- https://t.me/+j3_sMgK6QG8yMmVi
- sef.pt
- Центр оказания помощи в г. Лиссабон – Casa do Tinoni. +351 800 910 111
- Центр предоставления помощи в г.Кашкаиш
- Центр помощи беженцам в г. Вила Нова де Гайя – тел. 933 159 266 / 913 832 906 / 933 159 267 / 913 833 293
- Помощь на Азорских островах
- Центр оказания помощи Ukrainian Refugees UAPT, созданный украинским обществом: +351969293235 (WhatsApp / Telegram / Viber)
Напомним, ранее сообщалось о том, как беженцам из Украины получить помощь и обустроиться в Норвегии.Tweet