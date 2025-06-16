Посередництво трампівського друга-злочинця у перемовинах Ірану з Ізраїлем недопустиме

Французький президент сумнівається, що країна, яка веде війну і нехтує Статутом ООН, здатна бути посередницею між сторонами війни.

Французький президент Еммануель Макрон виступив проти посередництва Путіна у перемовинах Ірану і Ізраїлю, запропонованого його американським колегою Дональдом Трампом. Під час візиту до Гренландії він сказав, що не вірить у спроможність Росії бути медіатором, пише CBC з посиланням на інформацію агентства Reuters.

Ідею залучити російського лідера до переговорів Ізраїлю і Ірану, між якими з п’ятниці тривають взаємні удари, Трамп висловив у ефірі ANC News у неділю. Він сказав, що відкритий для того, щоб Путін був медіатором.

“Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена в конфлікт високої інтенсивності і вирішила не поважати Статут ООН протягом декількох років, може бути медіатором”, – прокоментував це французький президент.

Він додав, що Франція не братиме участі в жодних ізраїльських атаках проти Ірану. // LB.ua