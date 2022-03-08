После бомбового удара российской авиации в Сумах погибли чемпион Украины по самбо его папа, мама, бабушка и два младших брата
Об этом военном преступлении российских летчиков сообщил тренер из Сум Евгений Леоненко в Facebook.
«Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам и мирному населения, г.Сумы на улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо.»
Наш питомец… Наш спортсмен… вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл.
Большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех…» – написал он.
Tweet