После бомбового удара российской авиации в Сумах погибли чемпион Украины по самбо его папа, мама, бабушка и два младших брата

Об этом военном преступлении российских летчиков сообщил тренер из Сум Евгений Леоненко в  Facebook.

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«Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам и мирному населения, г.Сумы на  улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо.»
Наш питомец… Наш спортсмен… вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл.
Большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех…» – написал он.

 

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