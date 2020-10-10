После вступления в силу перемирия Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в его нарушении

Министерство обороны Азербайджана объявило об обстреле территории Тертерского и Агдамского районов.

«Тертер и Агдам подвергается обстрелу со стороны противника», — сообщает пресс-служба ведомства.

Минобороны Армении, в свою очередь, утверждает, что уже после того, как перемирие вступило в силу, азербайджанские силы атаковали «в направлении участка под названием «Карахамбейли», сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

По ее словам, силы Карабаха «предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника». // ВВС