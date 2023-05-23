Посол США в ООН: «Ми ніколи не повинні оніміти перед безглуздим насильством, яке вчинила одна людина – президент Путін»

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Росія не лише вбиває людей в Україні, вона поставила під загрозу життя людей, які живуть далеко від України, нагадала представниция США в ООН.

Як передає Голос Америки, виступаючи у вівторок на відкритих дебатах високого рівня Ради Безпеки ООН щодо захисту цивільних осіб у збройному конфлікті, Ліндр Томас-Ґрінфілд, посолка США в ООН, сказала, що «людська ціна неспровокованої, жорстокої загарбницької війни Росії в Україні» є непомірною, але ще вищою її роблять дії Росії з використання продуктів харчування як зброї і спрямування цієї зброї проти вразливого населення бідних країн.

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд: «Ця війна також мала руйнівний вплив на вразливі групи населення в країнах, розташованих далеко від України». На архівному фото дипломатка виступає під час прес-конференції в посольстві США у Бразиліа, Бразилія, 4 травня 2023 року.

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд: «Ця війна також мала руйнівний вплив на вразливі групи населення в країнах, розташованих далеко від України». На архівному фото дипломатка виступає під час прес-конференції в посольстві США у Бразиліа, Бразилія, 4 травня 2023 року.

«У 2022 році Організація Об’єднаних Націй зафіксувала майже 17 000 смертей серед цивільного населення під час 12 збройних конфліктів, що на 53 відсотки більше, ніж у 2021 році. Ці цифри, звичайно, зростуть у 2023 році через Україну та ситуацію в Судані. Лише в Україні ООН зафіксувала майже 8000 загиблих серед цивільного населення, хоча реальні цифри, ймовірно, вищі. Це людська ціна неспровокованої, жорстокої загарбницької війни Росії в Україні», – сказала Томас-Ґрінфілд, виступаючи у штаб-квартирі 23 травня.

«І ми ніколи не повинні оніміти перед безглуздим насильством, яке вчинила одна людина – президент Путін», – додала вона.

За її словами, «ця війна також мала руйнівний вплив на вразливі групи населення в країнах, розташованих далеко від України». Адже Росія заблокувала на довгий час українське зерно, що мало бути відправлено з Чорного моря, до країн в Африці та на Близькому Сході.

«В результаті цього конфлікту ще мільйони людей опинились у стані продовольчої небезпеки. Чому? Бо Росія використала продовольство як зброю війни в Україні», – вважає Томас-Ґрінфілд.

За словами американської дипломатки, Чорноморська зернова ініціатива є надзвичайно важливою угодою, яка була «маяком надії для світу», і її потрібно зберегти.

Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН, сказав, що війна в Україні настала в найгірший час для світової харчової безпеки.

“Коли конфлікт поєднується з кліматичною кризою, врожаї скорочуються, а люди голодують”, – сказав генсек ООН.

Він привітав підтвердження Російською Федерацією продовження участі у Чорноморській ініціативі ще впродовж 60 днів.

Однак він наголосив, що «залишаються невирішені питання», як представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжуватимуть обговорювати, і висловив сподівання, що «експорт продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з Російської Федерації та України зможе безпечно та передбачувано йти у світові канали поставок».

Серед вимог, які висуває Росія, є відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса, який до війни перекачував до 2,5 мільйона тонн щорічно. У зерновій угоді, яку підписали Організація Об’єднаних Націй (ООН), Туреччина, Україна та Росія, немає згадки про експорт російського аміаку.

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