Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що мітки російських окупантів знайшли на будівлях диппредставництв у Києві

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас опублікував у своєму Twitter фото міток російських окупантів для коригування вогню, зазначає LB.ua.

«Попереду ще «дипломатичні жертви»?», — написав Маасікас. Він зазначив, що «подібні знаки знайшли не в одній будівлі дипломатичних представництв у Києві». Щоправда, посол не уточнив, на яких саме об’єктах виявили мітки.

More "diplomatic casualties" to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission's building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022