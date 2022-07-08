Поточна оперативна обстановка на півдні України: ЗСУ знищили 194 рашистів та 42 одиниць техніки
Нових ударних угруповань не створює, переважно дотримується тактики контрбатарейної боротьби.
Однак, на Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався.
Протягом дня ракетні та авіаційні удари продовжувалися як вздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах.
Парою Ка-52 було атаковано околиці Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих нема.
На Миколаївщині в результаті ранкового обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування в Висунську, будівля школи й сусідні житлові будинки в Березнегуватій, приватні будинки, побутові складські приміщення й дворові гаражі в Новосеменівці. При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами із збільшеною осколково-уражуючою дією. Втрат серед місцевого населення нема.
Пізно ввечері ворог вкрив «Градом» Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється.
Двічі за день парами наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Снігурівки.
Загалом за добу, за підсумками нанесення вогневих уражень ворогу нашими підрозділами забезпечено втрату: 194 рашистів та 42 одиниць техніки, серед яких 2 РСЗВ «Град», 2 командно-штабні машини, 4 зенітних гарматно-ракетних комплекси «Панцир-С1», 1 пуско-зарядну установку зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2», 6 самохідних гаубиць типу «Акація», 26 одиниць автомобільної техніки, 1 беспілотник-розвідник «Орлан-10» та 3 склади з боєприпасами.
На Одещині штормове море принесло до узбережжя та в Дністровський лиман 2 морські міни. Завдяки пильному спостереженню та оперативному реагуванню, обидві міни було знищено силами підривної команди Військово-Морських Сил.
Із погіршенням погоди, роздуванням в Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочене майже вдвічі. На варті залишились 2 надводних та 1 підводний ракетоносій і 3 вдк. Напоготові 20 крилатих ракет типу «Калібр».
Загрози ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів і роботи ДРГ залишаються високими як для лінії зіткнення, так і для тилових районів. Ворог також продовжить тиснути і психологічно за допомогою вкидів і фейків. Не піддавайтесь на провокації, ретельно перевіряйте інформацію, дотримуйтесь правил і норм безпеки під час повітряних тривог.Tweet