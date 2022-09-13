Поточна оперативна обстановка на фронтах півдня України: знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів

Обстановка в операційній зоні напружена та динамічна у розвитку, контролюється Силами оборони. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Оперативного командування “Південь”

Ворог продовжує бойові дії на раніше облаштованих рубежах оборони, поступаючись і надаючи перевагу дистанційним діям.

Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожою авіацією нанесено 18 авіаційних ударів по наших позиціях.

І хоч нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітних ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань .