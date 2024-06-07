Потужні вибухи у Луганську: окупанти кажуть про удар ATACMS, у місті зникли звʼязок та світло (відео)

Загарбники стверджують, що нібито збили більшість ракет. Однак дим в небі над містом свідчить, що могли бути й прильоти

Зранку у пʼятницю, 7 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Ворог стверджує, що по місту прилетіли ракети ATACMS. Місцеві жителі пишуть про проблеми зі звʼязком та світлом у деяких районах.

Над Луганськом піднявся стовп диму. Окупанти стверджують, що більшу частину ракет нібито знищила їхня ППО. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Прессекретар глави терористичної організації “ЛНР” повідомив росЗМІ, що по Луганську було випущено щонайменше шість ракет ATACMS. За його твердженнями, більшість збила ППО, підтверджень цьому немає. Водночас над містом видно дим, що може свідчити про приліт.

Тим часом росЗМІ пишуть про постраждалих. За їхніми словами, поранення дістали 20 осіб. Українська сторона інформацію про атаку на Луганськ не коментувала. // informator.ua