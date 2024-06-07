Потужні вибухи у Луганську: окупанти кажуть про удар ATACMS, у місті зникли звʼязок та світло (відео)
Загарбники стверджують, що нібито збили більшість ракет. Однак дим в небі над містом свідчить, що могли бути й прильоти
Зранку у пʼятницю, 7 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Ворог стверджує, що по місту прилетіли ракети ATACMS. Місцеві жителі пишуть про проблеми зі звʼязком та світлом у деяких районах.
Над Луганськом піднявся стовп диму. Окупанти стверджують, що більшу частину ракет нібито знищила їхня ППО. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Тим часом росЗМІ пишуть про постраждалих. За їхніми словами, поранення дістали 20 осіб. Українська сторона інформацію про атаку на Луганськ не коментувала. // informator.uaTweet