Потужні вибухи в окупованому Харцизьку: ймовірно, уражено російський склад боєприпасів (відео)

Повідомляється, що у місті є декілька прильотів по складу БК

Ввечері 2 липня в окупованому Харцизьку у Донецькій області пролунали потужні вибухи. Ймовірно, атаковано склад боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В Харцизьку на тимчасово окупованій частині Донеччини пролунали сильні вибухи, розгорілися пожежі.

У мережі пишуть, що у Харцизьку є декілька прильотів по складу БК.