Потужний вибух та пожежа під Києвом ввечері 24 березня — ракетний обстріл з акваторії Чорного моря

За 35 кілометрів від Києва увечері 24 березня сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Внаслідок обстрілу боєприпас потрапив у резервуари з нафтопродуктами у селі Калинівка Фастівського району.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Обстріл та пожежа розпочалися близько 20.00 24 березня. Станом на ранок 25 березня залишки нафтопродуктів у пошкодженому резервуарі продовжують горіти, але вже нема ризику, що пожежа пошириться за межі нафтобази.

У поліції Київської області підтвердили, що руйнування в Калинівці були спричинені артобстрілом та розльотом уламків снаряду. За попередніми даними, через ворожу атаку в селі є загиблі, троє людей отримали поранення.

Російське міноборони заявило, що для удару по Калинівці було використано крилаті ракети морського базування «Калібр». Ракети були випущені з акваторії Чорного моря, очевидно, з кораблів чорноморського флоту РФ. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»