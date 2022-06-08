Повідомили про підозру російському підполковнику, який наказував жорстоко поводитися із цивільними у Конотопі

Військовому коменданту гарнізону міста Самари збройних сил російської федерації заочно повідомлено про підозру через накази жорстоко поводитися із затриманими цивільними у Конотопі Сумської області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

«За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури військовому коменданту гарнізону м. Самари збройних сил російської федерації заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — ідеться в повідомленні.

За даними слідства, підполковник зс рф разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув державний кордон України у Сумській області. 25 лютого 2022 року на в’їзді в село В’язове військові рф на організованому ними блокпості зупинили автомобіль.

«Застосовуючи фізичну силу, вони затримали водія та перевезли на сільськогосподарське підприємство. Там підполковник, щоб залякати затриманого, віддав підлеглим наказ начебто розстріляти його. Чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни та тримали його упродовж 4-5 годин із кайданками на руках поруч із чорними поліетиленовими мішками, в яких, ймовірно, знаходилися тіла. При цьому температура в приміщенні була близько 4 градусів Цельсія. Потім чоловіка відпустили», — зазначається в повідомленні.

Прокуратура зазначає, що 28 лютого 2022 року військові рф за аналогічною схемою затримали ще двох місцевих жителів, які розвозили хліб.

«Підполковник наказав підлеглим одягти на них металеві кайданки та зав’язати очі. Утримували чоловіків на тому ж підприємстві. Затриманим, за вказівкою підполковника, систематично наносили удари прикладом зброї. При цьому в них вимагали дані про цивільних мешканців Конотопа з проукраїнською позицією, розташування військових Збройних Сил України у місті Конотопі та місця зберігання зброї. Лише 2 березня 2022 року затриманих відпустили», — інформує прокуратура.