 Повідомлення ГУР МО України мешканцям Криму щодо інформування про важливі об’єкти на півострові

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Кримчани, дякуємо за вашу активність та корисну інформацію. Пару днів тому ви всі побачили як це допомогло нам стати на один крок ближче до Перемоги! 🇺🇦
Наразі нам дуже необхідно, аби ви робили фото- та відеофіксацію соціальних негараздів: затори, черги, спроби евакуації з півострову. Це потрібно для розуміння настроїв.

Також просимо вас і надалі повідомляти нам про:
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▪️точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (геоприв’язка з координатами),
▪️ місця проживання керівного складу окупаційних військ (геоприв’язка з координатами),
▪️ місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
▪️ точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
▪️ осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади, та їхні дані.
Разом виженемо окупантів з рідної землі!
Слава Україні! 🇺🇦
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Телефон: +380969455341
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