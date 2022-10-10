 Повідомлення ГУР МО України мешканцям Криму щодо інформування про важливі об’єкти на півострові

Кримчани, дякуємо за вашу активність та корисну інформацію. Пару днів тому ви всі побачили як це допомогло нам стати на один крок ближче до Перемоги!
Наразі нам дуже необхідно, аби ви робили фото- та відеофіксацію соціальних негараздів: затори, черги, спроби евакуації з півострову. Це потрібно для розуміння настроїв.
Також просимо вас і надалі повідомляти нам про:
точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (геоприв’язка з координатами),
Разом виженемо окупантів з рідної землі!
Слава Україні!
КОНТАКТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ:
Телефон: +380969455341
Signal
WhatsApp
Telegram:
бот: @krymbavovna_bot