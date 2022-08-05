Повідомлено про підозру боцману, який перейшов на бік ворога та воює проти України на фрегаті “Адмірал Ессен”

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому старшому боцману великого розвідувального корабля “Славутич”. У 2014 році, після захоплення окупантами у Севастополі військової частини фігуранта, моряк добровільно перейшов на бік ворога та присягнув на вірність агресору.

Наразі зрадник служить на ракетному фрегаті “Адмірал Ессен” у складі 30 дивізії надводних кораблів чорноморського флоту збройних сил рф.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадуємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера “Адмірал Макаров” та командиру ракетного катера “Вышний Волочёк”. Офіцери також зрадили Україну та перейшли на бік ворога.

ДБР