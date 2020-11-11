Повідомлено про підозру десантнику незаконного збройного формування РФ в Луганській області

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у 2014 році підозрюваний вступив до так званого «3-го Станично-Луганського батальйону ВДВ десантно-штурмової бригади». У складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ в Луганській області він чергував на блокпостах, залучався до ведення розвідки і вогневого спротиву силам та засобам антитерористичної операції. Через півроку служби у рядах НЗФ РФ підозрюваний переїхав до м. Дніпра, де працевлаштувався водієм маршрутного таксі.

Його місцезнаходження було встановлено контррозвідкою Служби безпеки України. На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури