Повідомлено про підозру ексофіцеру корвету «Тернопіль», який сьогодні направляє ракети з російського корабля на міста України

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвету «Тернопіль», який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Після захоплення окупантами його військової частини у Севастополі командир відмовився передислокуватись до Одеси й присягнув на вірність агресору.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на посаді командира бойової частини великого десантного корабля «Цезар Куніков». В обов’язки зрадника входить ввід даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР вже повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру корвету «Тернопіль» Максиму Ємельяненко, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

ДБР