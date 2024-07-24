Повідомлено про підозру ексспеціалістці райради з Херсонщини, яка стала окупаційною головою Чаплинки

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур заочно повідомлено про підозру колишній спеціалістці однієї з райрад регіону у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Каховської окружної прокуратури.

За даними слідства, підозрювана, маючи професійні знання і досвід роботи в органах місцевого самоврядування, вирішила побудувати «кар’єру» при окупантах.

Для цього у жовтні 2023 року вона взяла участь у засіданні сесії так званої «ради депутатів Чаплинського муніципального округу Херсонської області», на якій її обрали на посаду «голови Чаплинського муніципального округу області».

На псевдопосаді підозрювана виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Підтримує рішення та дії держави-агресора, сприяє формуванню позитивного іміджу окупаційної влади.

Досудове розслідування проводить УСБ України в Херсонській області.