Повідомлено про підозру капітану ЗС РФ, який під час окупації Київщини застрелив 70-річного мирного мешканця села Гавронщина Бучанського району

За процесуального керівництва Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур встановлено та заочно повідомлено про підозру тимчасово виконуючому обов’язки начальника розвідки бригади, військовослужбовцю 64 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року, перебуваючи в тимчасово окупованому селі Гавронщина Бучанського району, спільно з іншими військовослужбовцями збройних сил РФ направив автоматичну зброю на 70-річного беззбройного мирного мешканця, який йшов вулицею. Він заборонив йому подальший рух. Після цього вдарив прикладом зброї потерпілого у щелепу, від чого чоловік впав на землю. Підозрюваний капітан з автомата здійснив три смертельні постріли у безпорадного чоловіка.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – співробітниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.

УК