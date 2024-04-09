Повідомлено про підозру російському окупанту, який катував цивільного під час захоплення районів Київщини

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю 64-ї окремої мотострілецької бригади 35 армії збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року, за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями збройних сил рф, приїхав на військовому вантажному автомобілі з символом «V» до місця проживання місцевого мешканця в смт Димер Вишгородського району.

Озброєні окупанти безпідставно звинуватили чоловіка у співпраці зі Збройними Силами України і назвали корегувальником.

Підозрюваний вдарив його прикладом автомата в спину, від чого потерпілий впав на землю. Надалі окупант та його співслужбовці били мешканця Київщини ногами та зброєю по голові й тілу.

Після жорстокого поводження з цивільним, військовослужбовці армії країни-агресора залишили його лежачим біля будинку, а самі поїхали.

Внаслідок тортур потерпілий отримав множинні садна, гематоми, переломи ребер та забої голови, спини, грудної клітини.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура