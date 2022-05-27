Повідомлено про підозру російському військовослужбовцю, який катував мешканців с. Вишневе на Чернігівщині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Чернігівської обласної прокуратури встановлено військовослужбовця збройних сил РФ, який знущався над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в с. Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та наносили тілесні ушкодження одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля.

Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.

Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

Офіс Генерального прокурора