Повідомлено про підозру ще 11 російським військовим, які розстрілювали авто з мирними жителями під час окупації Бучі

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.

Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.

В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:

лейтенант Сергій Тихоньких;

сержант Валех Ємінов;

сержант Антон Буренок;

молодший сержант Дмитро Галсанов;

молодший сержант Владислав Матвєєв;

єфрейтор Роман Ігумнов;

єфрейтор Захар Петров;

рядовий Геннадій Плотніков;

рядовий Микола Бушуєв;

військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України