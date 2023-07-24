Повідомлено про підозру ще 11 російським військовим, які розстрілювали авто з мирними жителями під час окупації Бучі

Published

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.

Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).

Возможно, это изображение 2 человека и текст

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.

В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:

  • лейтенант Сергій Тихоньких;
  • сержант Валех Ємінов;
  • сержант Антон Буренок;
  • молодший сержант Дмитро Галсанов;
  • молодший сержант Владислав Матвєєв;
  • єфрейтор Роман Ігумнов;
  • єфрейтор Захар Петров;
  • рядовий Геннадій Плотніков;
  • рядовий Микола Бушуєв;
  • військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України

Like

Tags:

You may also like...