Повідомлено про підозру у держзраді командиру російського корабля «Адмірал Макаров», який перебіг на бік ворога у 2014 році

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата «Адмірал Макаров».

У 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам рф та продовжив службу в російському чорноморському флоті.

Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

ДБР