Повідомлено про підозру в колабораційній діяльності так званому «заступнику прокурора лнр»

За процесуального керівництва прокурорів Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області так званому «заступнику прокурора Жовтневого району м. Луганськ» повідомлено про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, починаючи з червня 2022 року 38-річний уродженець м. Липецьк рф почав просування «кар’єрними сходами» у фейковому правоохоронному органі при окупаційній владі в так званій «лнр». Підозрюваний починав з посади «помічника прокурора Жовтневого району м. Луганськ», потім «виріс» до так званого «в.о. заступника прокурора Жовтневого району м. Луганськ». Наразі фігурант обіймає посаду «заступника прокурора Жовтневого району м. Луганськ».

Працюючи у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі, чоловік активно підтримує збройну агресію рф проти України.

За протиправні дії закон передбачає покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури (за матеріалами Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури)