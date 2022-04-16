Повідомлено про підозру жителю Житомирського району, який схвалював путінську агресію в Україні

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, з врахуванням зібраних доказів, місцевому жителю повідомлено про підозру у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

У колабораційній діяльності підозрюється 48-річний житель Житомирського району, приватний підприємець.

Для пропаганди своїх поглядів прихильник рашистів використовував публічні місця. Зокрема, у центрі села, неподалік магазину та будинку культури, де завше людно, підозрюваний «роз’яснював», що в Україні не війна, а проведення російською федерацією «спеціальної військової операції». Колаборант схвалював таке рішення, запевняючи односельчан, що після цього настане краще життя тощо.

Досудове розслідування проводить відділ поліції № 1 Житомирського райуправління поліції.

Житомирська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Органи прокуратури Житомирщини спільно зі співробітниками Управління СБ України в області та Головного управління Нацполіції в області продовжують викривати осіб, підозрюваних у колабораційній діяльності.

У четвер, 14 квітня, Бердичівською окружною прокуратурою вже скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111-1 КК України стосовно місцевого жителя. Обвинувачений, як повідомлялося раніше, у соцмережі на власному акаунті розгорнув бурхливу агітацію за країну-агресора, розміщав фейкові відео та закликав бердичівлян їх поширювати.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури