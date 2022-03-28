Повітряні сили ЗСУ за добу знищили чотири ворожі літаки, вертоліт і дві крилаті ракети
Про це Служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України повідомляє у Фейсбуці.
Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.
Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!
Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.
По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.
По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.
Загалом за добу 27 березня Повітряні Сили знищили:
— 4 літаки;
— 1 вертоліт;
— 2 БпЛА;
— 2 крилаті ракети.
УК