Повітряні сили ЗСУ за добу знищили чотири ворожі літаки, вертоліт і дві крилаті ракети

Повітряні сили Збройних сил України за минулу добу збили чотири російські літаки, один вертоліт, два безпілотники та дві крилаті ракети.

Про це Служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України повідомляє у Фейсбуці.

Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.

Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!

Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.

По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.

По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.

Загалом за добу 27 березня Повітряні Сили знищили:

— 4 літаки;

— 1 вертоліт;

— 2 БпЛА;

— 2 крилаті ракети.

УК