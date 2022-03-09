Повітряні сили ЗСУ знищили за дві доби вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил

За дві доби Повітряні сили ЗСУ знищили щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Фейсбуці.

«За дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили чотири штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штурмовики та бомбардувальники Командування Повітряних Сил ЗСУ на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ ЗС України і завдають ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки.

24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об’єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки українців. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Збройні сили України за підтримки всього народу мужньо протистоять російській агресії.