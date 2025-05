Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по російскому пункту управління підрозділами БпЛА на Курщині

4-го травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну.

Боротьба триває!

Слава Україні!

***

Successful hit!

On May 4, the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine successfully carried out a strike on an enemy command point for UAV units near the settlement of Tetkino, Kursk Oblast.

At this location, UAV crews, including reconnaissance and strike drone operators, were based. As a result of the strike, up to 20 occupiers were eliminated, and their equipment was destroyed.

Brave pilots of the Air Forces and all Ukrainian Defense Forces continue to systematically degrade the aggressor state’s ability to wage an expansionist war.

The struggle continues!

Glory to Ukraine!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine