Пожежі, пошкоджені будинки і авто: перші наслідки російської балістичної атаки на Київ
Росіяни в ніч на 25 жовтня вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкоджені будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Чим били росіяни
Цієї ночі о 03:51 у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували в напрямку столиці були швидкісні цілі.
Далі у Києві пролунала серія вибухів та почали з’являтися перші дані про наслідки атаки.
Перші наслідки атаки РФ по Києву
За попередніми даними, наслідки ворожої атаки фіксуються щонайменше у двох районах – Дніпровському та Деснянському.
“Пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі”, – писав Віталій Кличко о 04:14.
Водночас глава Тимур Ткаченко поінформував, що за попередніми даними, внаслідок атаки сталися пожежі на кількох локаціях лівобережної частини міста.
Оновлено о 04:55
Глава КМВА повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано пошкодження в житловій зоні.
“Фіксуємо інформацію про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку”, – йдеться у повідомленні.
Постраждалі
Кличко інформував, що у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва були виклики медиків.
“Наразі одна постраждала в Дніпровському районі. Медики надають допомогу на місці”, – уточнив пізніше він.
Оновлено о 04:55
У Києві наразі четверо постраждалих. За словами Кличка, двох з них медики госпіталізували.