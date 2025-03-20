Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в російському Енгельсі після масованої атаки дронів (відео)

У Саратовській області скаржаться на наймасовішу атаку дронів. У мережі повідомляють про приліт в районі аеродрому “Енгельс”, видно густі клуби диму, вибухи там почалися рано вранці і продовжуються, що свідчить про імовірну детонацію на складах зброї.

Більше про масовану атаку дронів на Енгельс та Саратов – в матеріалі РБК-Україна .

Оновлено. В Центрі протидії дезінформації заявили, що внаслідок удару по Енгельсу росіяни втратили ракети, зокрема Х-101

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, кількість знищених ракет на аеродромі в “Енгельсі” буде зрозуміла згодом.

“На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні”, – додав він.

Що відомо про атаку на Енгельс і Саратов

Вибухи в Саратові та Енгельсі почали лунали на світанку. За інформацією моніторингових Телерам-каналів, ціллю були Саратівський НПЗ та район аеродрому “Енгельс-2” (відстань до Енгельса – близько 700 км від України.)

Українські пабліки, посилаючись на дані OSINT-аналітиків, пишуть, що було влучання по складу зброї військового аеродрому “Енгельс-2”. Йдеться про імовірний “приліт” у склади зі зброєю або БК біля аеродрому.

Примітно, що місцеві жителі заявляють про вторинну детонацію після удару. Вони розповіли, що побачили сильний дим у мікрорайоні “3-те льотне містечко” в Енгельсі після серії атак безпілотників. Цей мікрорайон розташований приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому “Енгельс-2”.

Водночас місцева російська влада вже скаржиться про найбільший наліт безпілотників на Саратів та Енгельс за весь час війни.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про пожежу на аеродромі. За його словами, через це оголосили евакуацію мешканців прилеглих до військового летовища будинків. В Енгельському районі через атаку вже ввели режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

Крім того, місцева влада скаржиться на пошкодження понад 30 будинків, лікарні, двох дитсадків та школи. Мовляв, постраждали двоє людей. В Енгельсі школи переведено на дистанційне навчання.

Російські пропагандистські Телеграм-канали Mash і Shot вночі повідомили, що “через уламки дрона, що впав”, також виникла пожежа в районі нафтобази в Енгельсі. Місцева влада це так і не прокоментувала. Однак у мережі поширюють кадри, де горить об’єкт, схожий на паливний.

Повідомляють, що звуки вибухів під час атаки дронів чули й жителі Саратова. У Росавіації заявляли про тимчасову зупинку роботи аеропортів Саратова та Самари.

Всього за ніч, як стверджують росіяни, над Саратовською областю було “збито” 54 дрони. Крім цього, безпілотники були нібито збиті над Воронезькою, Білгородською, Ростовською, Курською та Липецькою областями, а також окупованим Кримом. За даними Міноборони РФ всього, мовляв, за ніч “знищено 132 безпілотники”.

Чим для Росії важливий аеродром “Енгельс”

Зазначимо, що авіабаза “Енгельс-2” розташована в Саратовській області Росії та є одним із ключових об’єктів для стратегічної авіації РФ. На цій базі дислокуються стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС та Ту-160, які Росія використовує для запусків ракет по Україні.

Ще наприкінці першого року повномасштабної війни українські дрони дісталися до авіабази “Енгельс-2”. Внаслідок атаки тоді було пошкоджено щонайменше один стратегічний бомбардувальник. Ця атака змусила російське командування скоротити присутність стратегічної авіації на цій базі.