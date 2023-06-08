Працівники ДСНС, Нацполіції та волонтери продовжують рятували цивільних після Каховської катастрофи яку вчинили російські окупанти (фоторепортаж)
За даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, станом на 22:00 7 червня із затоплених міст та сіл Херсонщини вже евакуйовано понад 1895 людей, з яких 103 дитини. На даний час підтоплено 30 населених пунктів: 20 — на підконтрольній Україні території, ще 10 — перебувають під тимчасовою окупацією російських загарбників.
6 червня 2023 року російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Немає сумнівів, що підрив греблі – грубе порушення звичаїв війни і є тяжким воєнним злочином.
Евакуацію на Херсонщині оголосили, зокрема, у Миколаївці, Ольгівці, Льові, Тягинці, Іванівці, Токарівці, Понятівці, Придніпровському, Садовому та частково в Херсоні. В обласному центрі вже відомо про підтоплення мікрорайонів Гідропарк, Нафтогавань та Корабел.
З населених пунктів області людей евакуюють автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва й інших міст, повідомляли в Мінреінтеграції.
1 . За попередніми даними, у Херсонській області підтоплені 20 населених пунктів на правому березі Дніпра та 2612 будинків внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
2 . На правобережжі Херсонщини другу добу не припиняються евакуаційні заходи із затоплених районів. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
3 . Евакуацією займаються і екстрені служби, і люди самостійно. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
4.Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
5 . За даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, станом на 15:00 7 червня евакуйовані 1752 людини, з них 103 дитини. Врятована 201 – з них 13 дітей. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
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6 . Як повідомив раніше в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення загалом евакуюють близько 16 тисяч людей. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
7 . Окрім людей, через руйнацію Каховської ГЕС постраждали, зокрема, також тварини. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
8 . З непідтоплених частин Херсону евакуйованих людей везуть далі у напрямку Миколаєва та інших міст України. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
9. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
10 . Руйнування Каховської ГЕС, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
11. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
12 . За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора України відкрив справу про екоцид. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
13. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
14. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
15. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
16 . Рівень води у Херсоні піднімається, вода заходить у багатоповерхівки. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
17.Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо Свобода
18. Фото: Мар’ян Кушнір / Радіо СвободаTweet