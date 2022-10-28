Правоохоронні органи зафіксували вже майже 40 тисяч воєнних злочинів росіян в Україні

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Укрінформ.

“Правоохоронні органи зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами. Серед цих злочинів є також і злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, або, як їх ще називають, сексуальні злочини”, – сказала вона.

Павліченко додала, що рф щодня тероризує наші мирні міста і вчиняє геноцид. Як повідомлялося, правоохоронці відкрили 1777 справ через співпрацю українців з рф.

«Сьогодні злочин агресії належить до числа найбільш серйозних злочинів, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти, оскільки заборона застосування сили беззаперечно вважається базовим принципом сучасного світового порядку», – зазначив генпрокурор.

За його словами, «держава, а також особи, які діють від імені державного апарату, повинні понести відповідальність за першопричину насильства, відомого як агресивна війна».

Він нагадав, що російська федерація та її керівництво вже не вперше беруть участь у скоєнні міжнародних злочинів. Ідеться, зокрема, про воєнну інтервенцію в Грузії у 2008-му та в Україні у 2014 році, а також звірства в Сирії.

«В усіх цих випадках російське керівництво нехтувало міжнародним правом і, на наш превеликий жаль, залишилося практично безкарним», – додав Костін.

Він розповів, що Україна розпочала національне розслідування злочину агресії, передбаченого статтею 437 ККУ.