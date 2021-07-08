Представник України в ТКГ заявив про «проросійський» тиск представника ОБСЄ на українську делегацію

Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу посол Хайді Грау під час засідання ТКГ чинила тиск на українську делегацію.

Про це в ефірі «Україна 24» заявив Сергій Гармаш, представник України в ТКГ, передає УНН.

«На жаль, заблокованою залишається робота політичної підгрупи. Вчора спецпредставник головуючого в ОБСЄ пані Хайді Грау на мій погляд, неприпустимо давила на керівництво нашої делегації, для того, щоб представники переселенців, тобто представники ОРДЛО від України не були присутні на переговорах політичної підгрупи. Вона хотіла, щоб ОРДЛО представляла тільки російська сторона. Наша делегація на це не погоджується», — зазначає Гармаш.

За його словами, Хайді Грау аргументує це тим, що необхідно розблокувати роботу політичної підгрупи. Однак вона вважає, що присутність української сторони є причиною її блокування.

«Але при цьому цікаво, що вона не попросила ту сторону прибрати судиму за тероризм в Україні Майю Пирогову, і таким чином розблокувати роботу політичної підгрупи, тим більше що представники ОРДЛО від України вже рік працюють в політичній підгрупі і ніяких проблем з цим не було», — додав представник ТКГ.

Гармаш також зазначив, що за його інформацією Хайді Грау покине ТКГ після засідання, яке відбудеться 22 липня. Наступним представником, за його словами, може стати людина з Фінляндії.