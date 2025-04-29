Премʼєр Індії дозволив збройним силам у разі необхідності атакувати Пакистан
Глава індійського уряду: «Збройні сили мають повну оперативну свободу у прийнятті рішень щодо способу, цілей і часу нашої відповіді»
Прем’єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.
«Наша національна рішучість полягає в тому, щоб завдати нищівного удару по тероризму», – каже він.
За словами політика, збройні сили мають «повну оперативну свободу у прийнятті рішень щодо способу, цілей і часу відповіді».
Нагадаємо, міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення з боку Індії є неминучим після смертоносної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня, оскільки напруженість між двома ядерними державами зростає.
За словами Асіфа, вторгнення Нью-Делі в Пакистан неминуче після відкриття вогню по туристах у Пахалгамі, через що загинули 26 людей. Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі – регіоні, на який претендують обидві країни і через який вони вже вели дві війни.
Як відомо, пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомлялося про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара.
До слова, майже всі громадяни Пакистану, які мали залишити Індію у зв’язку з рішенням Нью-Делі анулювати їхні візи після теракту в Джамму та Кашмірі, поїхали з Індії.
Наголошується, що з 24 квітня 537 громадян Пакистану залишили Індію через контрольно-пропускний пункт в Аттарі в індійському штаті Пенджаб. Міграційна влада Індії продовжує перевірку виконання рішення індійського уряду після того, як термін для виїзду з країни для пакистанців закінчився 27 квітня.