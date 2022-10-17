Прокуратура встановила чотирьох окупантів, причетних до звірств і катувань учасників АТО на базі відпочинку «Світло шахтаря»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом окупантам за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня цього року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря» без води та продуктів харчування.

Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Окупанти влаштовували чоловікам допити заради того, щоб отримати інформацію про інших осіб з числа місцевих мешканців смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років.

Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили трьох учасників АТО.

Після деокупації Харківщини всіх чотирьох російських військовослужбовців було взято в полон. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура