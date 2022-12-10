Прокуратура зафіксувала чергові наслідки збройної агресії РФ – масовий мор птахів у Чорнобаївці

Прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом екоциду (ст. 441 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок масового обстрілу армією РФ смт Чорнобаївка без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик.

Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей.

До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 млн птахів.

Ураховуючи, що внаслідок дій представників країн-агресора могло відбутися бактеріальне зараження значної території, правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії.

У ході огляду на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці – котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м кв.

Крім цього, виявлено, що частина загиблих курей перебуває у пташниках.

Під час огляду відібрано зразки для з’ясування впливу цієї події на навколишнє природнє середовище.

Наразі прокуратурою ініційовано проведення необхідних досліджень.

Досудове розслідування триває.