Прокурори вилучили докази функціонування так званої «поліції» у м. Ізюм, що була створена під час російської окупації

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14 вересня прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими другого слідчого відділу теруправління ДБР, розташованого у м. Полтаві, у рамках кримінального провадження за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), провели обшуки у псевдовідділі поліціі, створеному представниками РФ під час окупації м. Ізюм.

Під час обшуку виявлено докази того, як окупанти намагались створити «поліцію» на захопленій території. Зокрема, вилучено: книги обліку чергування так званих «поліціянтів», списки осіб, які займали фейкові посади, матеріали звернення громадян про вчинення злочину до псевдополіції, нормативно-правові акти РФ, печатки і штампи російського зразку тощо.

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Кожного дня ЗСУ звільняє українські території від країни-агресора. Зрадникам від кримінальної відповідальності та правосуддя вже не втекти. Позиція прокуратури та ДБР єдина: робимо все можливе задля покарання за Законом та Справедливістю!

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Харківська обласна прокуратура

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