Противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації

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Цього разу, агресор вдався до звинувачень українських захисників в буцімто обстрілі російського прикордонного пункту в Ростовській області. Це не відповідає дійсності.

Продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує «господарське приміщення», ані ж прикордонний пункт.

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Окрім цього, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних Сил України артилерійських систем, ураження зазначеного «господарського приміщення» є неможливим.

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Крім цього, російськими ЗМІ повідомляється про різке загострення ситуації поблизу українсько-російського кордону. Офіційно повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій.

За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation 

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