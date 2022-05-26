Протягом 25 травня російські війська обстріляли 41 населений пункт у Донецькій і Луганській областях

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 6 людей, 12 поранено.

Ворог зруйнував і пошкодив 52 багатоповерхові і приватні житлові будинки, інші цивільні об’єкти: загальноосвітня школа, будинок культури оздоровчого закладу, будівля бази відпочинку, залізничне полотно та будівлі «Укрзалізниці» (м. Покровськ, з якого відбувається евакуація), господарські споруди, гаражі, автомобілі.

Підрозділами ДСНС ліквідовано 8 пожеж. Піротехніки виявили та знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали близько 760 людей.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force