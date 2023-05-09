Пригожин заявив, що бригада окупантів 9 травня драпанула зі стратегічного плацдарму в Бахмуті.

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин стверджує, що один із підрозділів Збройних сил РФ залишив свої позиції в районі Бахмута Донецької області 9 травня. Про це він заявив у відеозаписі, який розповсюдила його прес-служба.

«Сьогодні один із підрозділів міністерства оборони РФ втік з одного з наших флангів, кинувши позиції. Втекли всі та оголили фронт шириною майже два кілометри та глибиною 500 метрів. Добре, ми його заблокували абияк», — сказав Пригожин.

Він уточнив, що позиції залишила 72 бригада Міноборони РФ. За його словами, російські військові залишили стратегічний плацдарм, де загинули близько 500 найманців ПВК Вагнера. “Вони просто взяли і драпанули”, – сказав Пригожин.

Про яку ділянку фронту йдеться, він не уточнив. Нещодавно, згідно з відеозаписами, українські війська наступали у селищі Сакко та Ванцетті на півночі, а також зайняли колишню позицію ПВК Вагнера в Озаранівці на півдні від Бахмута.

Пригожин стверджує, що ЗСУ «рвуть фланги» на Бахмутському напрямку, проводять перегрупування на Запорізькому і найближчим часом розпочнуть контрнаступ.

Пригожин також заявив у відеозаписі, що Міноборони РФ не надало ПВК Вагнера обіцяні боєприпаси. За його словами, 8 травня в міністерстві пройшла нарада, на якій вирішили, що ПВК отримає 10% від боєприпасів, що запитуються.