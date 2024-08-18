Прикордонслужба спростувала фантазії «бульбофюрера» про третину білоруської армії на кордоні з Україною
Ситуація на кордоні України з Білоруссю не змінилася. Українські прикордонники не фіксують переміщення техніки та військ.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито до кордону з Україною перекинули “третину армії” Білорусі.
При цьому самопроголошений президент звинуватив Україну у нібито агресивній політиці та зосередженні сил біля білоруського кордону. За його словами, йдеться аж про понад 120 тисяч українських військових.