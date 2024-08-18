Прикордонслужба спростувала фантазії «бульбофюрера» про третину білоруської армії на кордоні з Україною

Ситуація на кордоні України з Білоруссю не змінилася. Українські прикордонники не фіксують переміщення техніки та військ.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону”, – зазначив він.