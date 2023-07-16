«Прильоти» під Луганськом: ЗСУ розгромили російський склад з ракетами

На цьому об’єкті російські загарбники зберігали ракетне озброєння.

В Збройних силах України фактично підтвердили недільні “прильоти” по окупаційних об’єктах на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Як повідомляє Стратегічне командування ЗСУ, йдеться про удари по складу з ракетним озброєнням по тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині.

“Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині”, – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно та чутно потужну детонацію ракетного оброєння росіян, що зберігалося на розгромленому складі. Росія наразі не коментує атаку.

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Журналіст Денис Казанський повідомляє: “Прилет в Луганске пришелся по территории шахты «Мащинская” в поселке Юбилейный, где располагались оккупационные войска.