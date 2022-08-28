Примусова паспортизація мешканців окупованої Херсонщини – у колабораціонізмі підозрюють експоліцейського

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що у травні 2022 року колишній поліцейський перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з представниками окупаційної влади на Херсонщині. В умовах воєнного стану він добровільно пішов «служити» в псевдоправоохоронний орган на посаді «начальника Генического РО ГУ МВД в Херсонской области».

Підозрюваний здійснює загальну організацію роботи незаконно створеного правоохоронного органу, у тому числі прийом та звільнення співробітників, а також забезпечує роботу так званого «відділу визово-паспортной службы» – структурного підрозділу у складі «Генического РО ГУ МВД в Херсонской области», який організовує незаконну та примусову паспортизацію громадян України паспортами держави-агресора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.

Підозрюваному загрожує покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Херсонська обласна прокуратура