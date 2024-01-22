«Псевдосуперкинджали» у битві з Patriot в Україні розчарували китайських хазяїв Кремля

Китай оточений країнами, на озброєнні яких стоять ЗРК Patriot .

Китайські оборонні експерти не надто вражені характеристиками російських гіперзвукових ракет «Кинджал», коли йдеться про їхню живучість проти американських зенітно-ракетних комплексів Patriot, що використовуються в Україні ЗСУ для відбиття повітряних атак.

Аналітики кажуть, що Пекін бере до відома інформацію про результати застосування Patriot тому, що такий самий зенітно-ракетний комплекс розгорнутий на Тайвані, армія якого має більше десятка батарей на додаток до систем ППО вітчизняного виробництва. До того ж Китай оточений країнами, що використовують Patriot, в тому числі союзниками США Японією та Південною Кореєю, зазначають у Newsweek.

Російський «Кинджал» не є тією зброєю, що змінить правила гри, на що сподівався Кремль, – такий висновок зробив китайський аналітик Інь Цзе у нещодавній статті Ordnance Industry Science and Technology (державне періодичне видання про оборонну промисловість й технології).

Інь написав, що «здатність [«Кинджалу»] здійснювати далеке планерування в атмосфері» – ключовий показник якості гіперзвукової зброї – «не відповідає вимогам».

США також накопичують в Україні велику кількість аналітичних даних, які допоможуть вдосконалити свої ракетні можливості в майбутньому і водночас дають Пекіну привід для занепокоєння, кажуть оглядачі.

«Китайці не можуть думати про те, що вони бачать сьогодні, вони повинні думати про майбутнє, тому справжнє занепокоєння для Народно-визвольної армії Китаю, швидше за все, полягає в тому, що українська війна означає для вдосконалення існуючих систем протиповітряної оборони США і розробки ракет наступного покоління», – сказав Newsweek Ян Каллберг, колишній професор Вест-Пойнта і старший науковий співробітник аналітичного центру «Центр аналізу європейської політики».

Аналітики зазначають, що «китайська ракета Dongfeng-17 створить проблеми для системи Patriot, в тому числі через її висоту польоту і спеціальну балістику». У той час як США ще не розгорнули жодної гіперзвукової зброї, Китай вже випробував і розгорнув варіанти повітряного, наземного і морського базування.

Проте така зброя ще не була випробувана проти рухомих військових кораблів противника, оснащених засобами протидії. Крім того, «ланцюг ураження» гіперзвукової ракети, який вимагає постійного оновлення даних з супутників, може бути вразливим до збоїв, уточнюють експерти.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 2 січня ПВО знищила 10 з 10 російських ракет «Кинджал». Усі вони були збиті за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. // Дзеркало тижня