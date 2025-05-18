«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа

Ярош закликав Трампа відновити гідність Америки, реально підтримавши Україну

Військовослужбовець, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош емоційно звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Яроша у Facebook.

«Пане президенте Трампе, вас робить фарисеєм і недолугим правителем найпотужнішої держави світу, якийсь плюгавий кремлівський карлик Путін… Прийдіть, нарешті, до тями та покажіть нам, власне, всю велич Сполучених Штатів Америки, про яку ви постійно говорите… Не будьте пустословом!», – йдеться в повідомленні.

Ярош закликав Трампа відновити гідність Америки, реально підтримавши Україну, яка вже 11 років воює з імперією зла.

«Пане Трампе, зрозумійте гасло «За вашу і нашу свободу!». Станьте на бік добра! Від вашої позиції залежить не лише доля українців, а й американців. І нехай Бог допоможе вам прийняти правильне рішення!», – додав він.

Нагадаємо, очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Попередньо, дзвінок до Путіна відбудеться 19 травня о 10:00. А після цього буде розмова з Зеленським.

Очільник США заявив, що хоче обговорити «припинення кровопролиття, внаслідок якого щотижня гинуть у середньому понад 5000 російських та українських військовослужбовців».