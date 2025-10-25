Кремлівські пропагандисти розробили нові методичні рекомендації для “профілактики поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму” серед молоді, що проживає на тимчасово окупованих кремлем територіях.

У документі окупантам та місцевим колаборантам радять виявляти дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах, цікавляться подіями в Україні або просто читають міжнародні ресурси, та проводити з ними “виховну роботу”.

Кремлівське “виховання” спрямоване на формування у дітей викривленого московською пропагандою світогляду.

Зокрема, в методичці наголошується на обмеженні доступу підлітків до історичних матеріалів, особливо про Другу світову війну. Замість цього пропонується нав’язувати російську пропагандистську історію “вєлікой отєчєствєнной”, що має вкорінити російський імперський наратив.

Напрямні також зобов’язують регулярно проводити ідеологічні заняття, які формують у дітей толерантність до російського вторгнення в Україну та прищеплюють цінності суспільної покори правлячому режиму — вірному супутнику російського імперіалізму.

Такі дії кремля є складовою частиною геноциду українського народу — агресивна пропаганда серед дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності грубо порушує норми міжнародного права.

Серед розробників документу значаться іріна бобраковская, александра бикадрова, сергєй венцель, ольга галаніна та єлєна малік — російські “педагоги” та “науковці” з експертизою у веденні пропагандистських кампаній.

ГУР МО України наголошує: автори матеріалів та усі причетні до ідеологічного впливу на українських дітей нестимуть повну та невідворотну відповідальність.

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України