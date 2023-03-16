Путінська армія з початку повномасштабної війни втратила майже 2000 тільки зафільмованих танків (фото/відео)

Армія російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 1845 танків – і це лише документально підтверджені моніторингової групою Oryx втрати техніки.

До цього списку входять лише знищені транспортні засоби та техніка, про які є фото- чи відеозаписи. Тому кількість знищеної техніки може значно перевищувати цю цифру.

За даними Oryx візуально підтверджено втрати російських танків під час:

Першої чеченської війни: 193.

Другої чеченської війни: 23.

Російсько-грузинської війни: 3.

Російсько-української війни: 1845.

Переглянути фото- відеодокази втрачених окупантами танків можна за посиланнями нижче (Втрачено – 1845, з них знищено: 1100, пошкоджено: 92, покинуто: 103, захоплено: 550)