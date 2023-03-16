Путінська армія з початку повномасштабної війни втратила майже 2000 тільки зафільмованих танків (фото/відео)
Армія російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 1845 танків – і це лише документально підтверджені моніторингової групою Oryx втрати техніки.
До цього списку входять лише знищені транспортні засоби та техніка, про які є фото- чи відеозаписи. Тому кількість знищеної техніки може значно перевищувати цю цифру.
За даними Oryx візуально підтверджено втрати російських танків під час:
- Першої чеченської війни: 193.
- Другої чеченської війни: 23.
- Російсько-грузинської війни: 3.
- Російсько-української війни: 1845.
Переглянути фото- відеодокази втрачених окупантами танків можна за посиланнями нижче (Втрачено – 1845, з них знищено: 1100, пошкоджено: 92, покинуто: 103, захоплено: 550)
- 1 Т-62 обр. 1967: (1, захоплений)
- 55 Т-62М: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7 і 8, знищено) (9, знищено) (10, знищено) (11, знищено) (12, знищено) (13, знищено) (14, знищено) (1, пошкоджено) (2, 3, 4 і 5, пошкоджено) (1, покинуто) (1, захоплено) (2 , захоплений) (3, захоплений) (4, захоплений) (5, захоплений) (6 , захоплений) (7, захоплений) (8, пошкоджений і захоплений) (9, захоплений) (10, захоплений) ( 11, захоплений) (12, захоплено) (13, пошкоджено та захоплено) (14, захоплений) (15, захоплений) (16, захоплений) ( 17, захоплений) (18, захоплений) (19, захоплений) (20, захоплений) (21, захоплений) (22, захоплений) (23, захоплений) (24, захоплено) (25, захоплено) (26, пошкоджено та захоплено) (27, захоплено) (28, захоплено) (29, захоплено) (30, пошкоджено та захоплено) (31, пошкоджено та захоплено) (32, захоплено ) ) (33, захоплений) (34, захоплений) (35, захоплений)
- 1 Т-62М Обр. 2022: (1, знищено)
- 14 Т-62МВ: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (1, пошкоджено) (1, пошкоджено та покинуто) (1, пошкоджено та захоплено) (2, захоплено) (3, захоплено) ( 4, захоплений) (5 і 6, захоплений) (7, захоплений) (8, захоплений) (9, захоплений)
- 2 Т-64А: (1, знищено) (2, знищено)
- 51 Т-64БВ: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7 , знищено) (8, знищено) (9, знищено) (10, знищено) (11, знищено) (12, знищено) (13, знищено) (14, знищено) ( 15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) (20, знищено) (21, знищено) (22, знищено) (23, знищено) (24, знищено) ( 25, знищено) (26, знищено) (27, знищено) (28, знищено) (29, знищено) (30, знищено) (31, знищено) (32, знищено) (33, знищено ) (34, знищено) (35, знищено) (36 і 37, знищено) (38, знищено) ( 39, знищено) (40, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (3, пошкоджено) (4, пошкоджено) (1, покинуто) (2, покинуто) (1, захоплено) (2, захоплено) (3, пошкоджено та захоплено) (4, захоплено) ( 5, захоплений)
- 38 Т-72А: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) ( 7, знищено) (8, знищено) (9, знищено) (10, знищено) (11 і 12, знищено) (13, знищено) (14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) (20, знищено) (21, знищено) (1, пошкоджено) (1, покинуто) (2, пошкоджено та покинуто) (3, пошкоджено та покинуто) (1, захоплено) (2 , захоплено) (3, захоплено) (4, захоплено) ) (5, захоплено) (6, захоплений) (7, захоплений) (8, захоплений) (9, захоплений) (10, захоплений) (11, захоплений) (12, захоплений) (13, захоплений)
- 9 Т-72АВ: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (1, пошкоджено та захоплено) (2, захоплено) (3, захоплено) (4, захоплений)
- 250 Т-72Б: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, захоплено та пізніше знищено) (7, знищено) (8, знищено) (9 , знищено) (10, знищено) (11, знищено) (12 і 13, знищено) (14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) ( 17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) (20, знищено) (21, знищено) (22 , знищено) (23, знищено) (24, знищено) (25, знищено) (26, знищено) (27, знищено) (28, знищено) (29, знищено) (30, знищено) (31, знищено) (32, знищено) (33 , знищено) (34, знищено) (35, знищено) (36, знищено) (37, знищено) (38, знищено) (39, знищено) (40, знищено) (41, знищено) (42, знищено) (43 , знищено ) (44, знищено) (45, знищено) (46, знищено) (47, знищено) (48, знищено) (49, знищено) (50, 51, 52 і 53, знищено) (54, знищено) (55, знищено) ( 56, знищено) (57, знищено) (58, знищено) (59, знищено) ( 60 , знищено) ( 61, знищено) (62, знищено) ) (63, знищено) (64, знищено) (65, знищено) (66, знищено) (67, знищено) (68 , знищено) (69, знищено) (70, знищено) (71, знищено) ( 72, знищено) (73, знищено) (74, знищено) (75, знищено) ( 76 , знищено) (77, знищено) (78, знищено) (79, знищено) (80, знищено) (81, знищено) (82 і 83, знищено) (84, знищено) (85, знищено) (86, знищено) (87 , знищено) (88, знищено) (89, знищено) (90, захоплено та знищено) (91, знищено) (92 та 93, знищено) (94, знищено ) ) (95, знищено) (96, знищено) (97, знищено) (98, знищено) (99, знищено) ( 100, знищено) (101, знищено) (102, знищено) (103, знищено) (104, знищено) (105, знищено) (106, знищено) (107, знищено) (108, знищено) (109, знищено) (110, знищено ) (111, знищено) (112, знищено) (113, знищено) (114, знищено) (115, знищено) (116, знищено) (117 , знищено) (118, знищено) (119, знищено) (120, знищено) (121, знищено) (122, знищено) (123, знищено) (124, захоплено та пізніше знищено) (125, знищено) ( 126, знищено) (127, знищено) (128, знищено) (129, знищено) (130, знищено) (131, знищено) (132, знищено) (133 , знищено) (134, знищено) (135, знищено) (136, знищено) (137, знищено) ( 138, знищено) (139, знищено) (140, знищено) (141, знищено) (142, знищено) (143 , знищено) (144, знищено) (145, знищено ) (146, знищено) (147, знищено) (148, знищено) (149 і 150, знищено) (151, знищено) (152 і 153, знищено) (154, знищено) (155, знищено) (156, знищено) (157, знищено) (158, знищено) ( 159, знищено) (160, знищено) (161, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (3, пошкоджено) (4, пошкоджено) (5, пошкоджено) (6, пошкоджено) (1, пошкоджено та покинуто) (2, покинуто) (3, покинуто) (4, покинуто) ( 5, пошкоджено та покинуто) ( 6, пошкоджено та покинуто) (7, пошкоджено та покинуто) (8, покинуто) (9, пошкоджено та покинуто) (10 та 11, пошкоджено та покинуто) (12, покинуто) (13, пошкоджено та покинуто) (14, пошкоджено і покинутий) (15, пошкоджено та покинуто) (1, пошкоджено та захоплено) (2 та 3, пошкоджено та захоплено) (4, захоплено та розібрано) (5, захоплено) (6, захоплено) ( 7, захоплено) (8, захоплено) (9, захоплений) (10, захоплений) (11, захоплений) (12, захоплений) ( 13, захоплений) (14, захоплений) (15, захоплений) ( 16, захоплений) ( 17, захоплений) (18, захоплений) (19, захоплений) (20, захоплений) (21, захоплений) (22, захоплений) (23, захоплений) ( 24, захоплений) (25, захоплений) (26, захоплений) (27, захоплений) (28, захоплений) (29, захоплений) (30, захоплений) (31, захоплений) (32, захоплений) (33, захоплений) ( 34, захоплений) (35, захоплений) (36, захоплений) (37, захоплений) (38, захоплений) (39, захоплений) (40, захоплений) (41, захоплений) (42, захоплений) (43 , захоплений ) (44, захоплений) (45, захоплений) (46, захоплений) (47, захоплений) (48, захоплений) (49, захоплений) (50, захоплений) (51, захоплений) (52, захоплений) (53 , захоплений) ( 54, захоплений) (55, захоплений) (56, захоплений) (57, захоплений) (58 і 59, захоплений) (60, пошкоджений і захоплений) ( 61, пошкоджений і захоплений) (62, захоплений) (63, захоплений) (64, захоплений) (65, захоплений) (66, захоплений) (67, захоплений) (68, захоплений)
- 82 Т-72Б Обр. 1989: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7, знищено) ( 8, знищено) ( 9, знищено) (10, знищено) (11, знищено) (12, знищено) (13, знищено) ( 14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) (20, знищено) (21, знищено) (22, знищено) (23, знищено) (24, знищено) (25, знищено) (26, знищено) (27, знищено) (28, знищено) ( 29, знищено) (30, знищено) (31, знищено) (32, покинуто та зруйновано) (33, знищено) (34, знищено) (35, знищено) (36, знищено) (37, знищено) (38, знищено) (39 та 40, знищено) (41, знищено) (42, знищено) (43 , знищено) (44, знищено) (45, знищено) (46, знищено) (47, знищено) (48, знищено) (49 і 50, знищено) ) (1, пошкоджено) (1, покинуто) (2, покинуто) (3, покинуто) (4 і 5, пошкоджено та покинуто) (6, пошкоджено та покинуто) (7, пошкоджено та покинуто) (8, пошкоджено та покинуто) ) (9, пошкоджено та покинуто) (10, покинуто) (1, пошкоджено та захоплено) (2, пошкоджено та захоплено) (3, пошкоджено та захоплено) (4, захоплено та розібрано) (5, захоплено) (6, захоплено) (7, захоплений) (8, захоплений) (9, захоплений) (10, захоплений) (11, захоплений) (12, захоплений) (13, захоплений) (14, захоплений) (15, захоплений) ( 16, захоплений) (17, захоплений) (18, захоплений) (19, захоплений) (20, захоплений) (21, захоплений)
- 1 Т-72Б Обр. 2022: (1, знищено)
- 27 Т-72БА: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) ( 7, знищено) (8, знищено) (9, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (1, захоплено) (2, захоплено) (3, захоплено) (4, захоплено) (5, захоплено) (6, захоплено) ( 7, захоплено) (8, захоплено) (9, захоплений) (10, захоплений) (11, захоплений) (12, захоплений) (13, пошкоджений і захоплений) (14, захоплений) (15, захоплений) (16, захоплений)
- 299 Т-72Б3: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7, знищено) (8 і 9, знищено) (10, знищено) (11, знищено) (12, знищено) (13, знищено) ( 14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) (20, знищено) (21, знищено) (22, знищено) (23, знищено) ( 24, знищено) (25, знищено) (26, знищено) (27, знищено) (28, знищено) (29, знищено) (30, знищено) (31, знищено) (32, знищено) (33, знищено) (34, знищено) (35, знищено) (36, знищено) (37, знищено) (38, знищено) (39, знищено) (40, знищено) (41, знищено) (42, знищено) (43, знищено) (44, знищено) (45, знищено) (46, знищено) (47, знищено) (48, знищено) (49, знищено) (50, знищено) (51, знищено) (52, знищено) (53 , знищено) (54, знищено) (55, знищено) (56, знищено) (57, знищено) (58, знищено) (59, захоплено та знищено) (60, знищено) (61, знищено) (62, знищено) (63 і 64, знищено) (65, знищено) (66, знищено) (67, знищено) (68, знищено) (69, 70 і 71, знищено) (72, знищено ) ) (73, знищено) (74, знищено) (75, знищено ) (76, знищено) (77, знищено) (78 і 79, знищено) (80, знищено) ( 81, знищено) ( 82, знищено) (83 і 84, знищено) (85, знищено) (86 , знищено) (87, знищено) (88 , знищено) (89, знищено) (90, знищено) (91, знищено) ( 92, знищено) (93, знищено) (94, знищено) (95, знищено) (96, знищено) (97, знищено) ( 98 , знищено) (99, знищено) (100 і 101, знищено) (102, знищено) (103, знищено) (104, знищено) (105, знищено) (106, знищено) (107, знищено) (108, знищено) (109, знищено) (110, знищено) (111, знищено) (112, знищено) (113, знищено) (114, знищено) (115, знищено) (116, знищено) (117, знищено) (118, знищено) (119, знищено) (120, знищено) (121, знищено) (122, знищено) (123, знищено) (124, знищено) (125, знищено) (126, знищено) (127, знищено) (128, знищено) (129, знищено) (130, знищено) (131, знищено) (132, знищено) (133, знищено) (134, знищено) (135, знищено) (136, знищено) (137, знищено) (138, знищено) (139, знищено) (140, знищено) (141, знищено) (142, знищено) (143, знищено) (144, знищено) (145, знищено) (146, знищено) (147 , знищено) (148, знищено) (149, знищено) (150, знищено) (151, знищено) (152, знищено) (153, знищено) (154, знищено) (155, знищено) (156, знищено) (157, знищено) (158, знищено ) (159, знищено) (160, знищено) (161, знищено) (162, знищено) (163, знищено) (164, знищено) (165, знищено) (166, знищено) (167, знищено) (168, знищено) ( 169, знищено) (170, знищено) (171, знищено) (172, знищено) (173, знищено) (174, знищено) (175, знищено) (176, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (3, пошкоджено) (4, пошкоджено) (5, пошкоджено) (6, пошкоджено) (7, пошкоджено) (8, пошкоджено) (9, пошкоджено) (10, пошкоджено) (11, пошкоджено) (12 , пошкоджено) (13, пошкоджено) (14, пошкоджено) (15, пошкоджено) (16, пошкоджено) (17, пошкоджено) (18, пошкоджено) (1, покинуто) (2, покинуто) (3, 4 і 5, покинуто) (6, покинуто) (7, покинуто) (8, пошкоджено та покинуто) (9, пошкоджено та покинуто) (10 , пошкоджений і покинутий) (11, пошкоджений і покинутий) (12, пошкоджений і покинутий) (13, пошкоджений і покинутий) (14 і 15, пошкоджений і покинутий) (16, покинутий) (17, пошкоджений і покинутий) (18, пошкоджений і покинутий) (19, пошкоджено та покинуто) (20, пошкоджено та покинуто) (21, пошкоджено та покинуто) (1, пошкоджено та захоплено) (2, пошкоджено та захоплено) (3, пошкоджено та захоплено) (4, пошкоджено та захоплено) ( 5, захоплено) (6, пошкоджено і захоплено) (7, захоплено) (8, захоплено) (9, захоплено) (10, захоплено) (11, захоплено) (12 і 13, захоплено) (14, захоплено) (15 , захоплений) (16, захоплений) (17, захоплений) (18, захоплений) (19, захоплений) (20, пошкоджений і захоплений) (21, захоплений) ( 22, захоплений) ( 23, захоплений) (24, захоплений) (25, захоплено) (26, захоплений) (27, захоплений) (28, захоплений) (29, захоплений) (30, захоплений) (31, захоплений) (32, захоплений) (33, захоплений) (34, захоплений) (35, захоплений) (36, захоплений) (37, захоплений) (38, захоплений) (39, захоплений) (40, захоплений) (41, захоплений) (42, захоплений) (43, захоплений) (44, захоплений) (45, захоплений) (46, захоплено) (47, захоплено) (48, пошкоджено та захоплено) (49, захоплено) (50 та 51, захоплено) (52, пошкоджено та захоплено) (53, захоплено) (54, захоплено ) (55, захоплено ) ) (56, захоплено) (57, захоплений) (58, захоплений) (59, захоплений) (60, захоплений) (61, захоплений) (62, захоплений) (63, захоплений) (64, пошкоджений і захоплений) (65, захоплений) (66 і 67, полон) (68, полон) (69, полон) (70 , полон) (71, полон) (72, полон) (73, полон) ( 74, полон) ( 75, полон) (76 і 77, пошкоджено) і захоплений) (78, пошкоджений і захоплений) (79, захоплений) (80, захоплений) (81, захоплений) (82, захоплений) (83, захоплений) (84, захоплений)
- 3 Т-72Б3 обр. 2014: (1 і 2, знищені) (1, захоплені)
- 209 Т-72Б3 Обр. 2016: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7, знищено) ( 8, знищено) ( 9, знищено) (10, знищено) (11, знищено) (12, знищено) (13, знищено) ( 14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) (20, знищено) (21, знищено) (22, знищено) (23, знищено) (24, знищено) (25, знищено) (26, знищено) (27, знищено) (28, знищено) ( 29, знищено) (30, знищено) (31, знищено) (32, знищено) (33 і 34, знищено) (35, знищено) (36, знищено) (37, знищено) ( 38, знищено) (39, знищено) (40, знищено) (41, зруйновано) (42, знищено) (43 , знищено) (44, знищено) (45, знищено) (46, знищено) (47, покинуто та пізніше зруйновано) (48, покинуто та пізніше знищено) (49 , залишений і пізніше зруйнований) (50 і 51, знищений) (52, знищений) (53, знищений) (54, знищений) (55, знищений) (56, знищений) ( 57, знищений) ( 58, знищений) (59 , знищено) (60, знищено) (61, знищено) (62 , знищено ) (63, знищено) (64, знищено) (65, знищено) (66, знищено) (67, знищено) (68, знищено) (69 і 70, знищено) (71, знищено) (72, знищено) (73, знищено) ( 74, знищено) (75, знищено) (76, знищено) (77, знищено) (78, знищено) (79, знищено) (80, знищено) (81, знищено) (82, знищено) (83 і 84, знищено) (85 і 86, знищено) (87, знищено) (88, знищено) (89, знищено) ( 90, знищено) (91, знищено) ) (92, знищено) (93, знищено) (94, знищено ) (95, знищено) (96, знищено) ( 97, знищено) (98, знищено) (99, знищено) (100, знищено) (101, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (3, пошкоджено) (4, пошкоджено) (1, покинуто) (2, покинуто) (1, захоплено) (2, пошкоджено та захоплено) (3, пошкоджено та захоплено) ( 4, захоплено) (5, пошкоджено та захоплено) (6, пошкоджено та захоплено) (7, пошкоджено та захоплено) (8, пошкоджено та захоплено) (9, пошкоджено та захоплено) ( 10, захоплено) (11, захоплено) ( 12, захоплений) (13, захоплений) (14, захоплений) (15 , захоплений ) (16, захоплений) (17, захоплений) (18, захоплений) (19, захоплений) (20, захоплений) (21, захоплений) (22, захоплений) (23, захоплений) (24, захоплений) (25, захоплений) ( 26, захоплений) (27, захоплений) (28, захоплений) (29, захоплений) (30, захоплений) (31, захоплений) (32, захоплений) (33, захоплений) (34, захоплений) (35, захоплений) ( 36, захоплений) (37, захоплений) (38, захоплений) (39, захоплений) (40, захоплений) (41, захоплений) (42, захоплений) (43, захоплено) (44, захоплений) (45 і 46, захоплений) (47 , захоплений) ( 48, захоплений) (49, захоплений) (50, захоплений) (51, захоплений) ( 52, захоплений) (53, захоплений) (54, пошкоджено і захоплено) (55, захоплено) (56, захоплено) (57, захоплено) (58 і 59, захоплено) (60, захоплено) (61, захоплено) (62, захоплено) (63, захоплено) (64 , захоплено) ) (65, пошкоджено та захоплено) (66, захоплено) (67, захоплено) (68, захоплено) (69, захоплено) (70, захоплено) (71, захоплено) (72, захоплено) ( 73, захоплено) (74 , захоплений) (75, захоплений) (76, захоплений) (77, захоплений) (78, захоплений) (79, захоплений) (80, захоплений) (81, захоплений) (82, захоплений) (83, захоплений) ( 84, захоплений) (85, захоплений) (86, захоплений) (87, захоплений) (88, захоплений) (89, захоплений) (90, захоплений) (91, пошкоджений і захоплений) (92, захоплений) (93 , захоплений) ( 94, захоплений) (95, захоплений) (96, захоплений) (97, захоплений) (98, захоплений) (99, захоплений) (100, захоплений) (101, захоплений) (102, захоплений)
- 100 Невідомий Т-72: (1 і 2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7 і 8, знищено) (9, знищено) (10, знищено) (11, знищено) (12, знищено) (13, знищено) (14, знищено) (15, 16 і 17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) (20, знищено) (21, знищено) ( 22 і 23, знищено) (24, знищено) (25, 26 і 27, знищено) (28, знищено) (29, знищено) (30, знищено) (31, знищено) (32, знищено) (33, 34 і 35, знищено) (36, знищено) (37, знищено) (38, знищено) (39, знищено) (40, знищено) (41, 42 і 43, знищено) (44, знищено) (45, знищено) (46, знищено) (47, знищено) ( 48, знищено) (49, знищено) (50, знищено) (51 , знищено) (52, знищено) (53, знищено) (54, знищено) (55, знищено) ( 56, знищено) (57, знищено) ( 58, знищено) (59, знищено) (60 і 61, знищено) (62, знищено) (63, знищено) (64, знищено) (65, знищено ) (66, знищено) (67, знищено) (68, знищено) ) (69, знищено) (70, знищено) (71, знищено) (72 , знищено) (73, знищено) (74 , знищено) (75, знищено) (76, знищено) (77, знищено) (78, знищено) (1 і 2, пошкоджено) (3, пошкоджено) (4, пошкоджено) (5 і 6, пошкоджено) (7, пошкоджено) (8, пошкоджено) (9 і 10, пошкоджено) (11, пошкоджено) (12, пошкоджено) (13, пошкоджено) ) (14, пошкоджено) (15, пошкоджено) (16, пошкоджено) (1, пошкоджено та покинуто) (1, захоплено) (2 і 3, захоплено) (4, захоплено) (5, захоплено)
- 262 Т-80БВ: (1, знищено) (2, знищено) (3 і 4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7 і 8, знищено) (9, знищено) (10, знищено) ( 11, знищено) (12, знищено) (13, знищено) (14, знищено) (15, знищено) ( 16 і 17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) ( 20, знищено) (21, знищено) ) (22, знищено) (23, знищено) (24, знищено ) (25, знищено) (26, знищено) (27, знищено) (28, знищено) (29, знищено) (30, знищено) (31, знищено) ) (32, знищено) (33, знищено) (34, знищено) (35 , знищено ) (36, знищено) (37, знищено) (38, знищено) (39, покинуто та знищено) (40, знищено) (41, знищено) (42, знищено) (43, знищено) (44, знищено) (45, знищено) ( 46 , знищено) (47, знищено) (48, знищено) (49, знищено) (50, знищено) (51, знищено) (52, знищено) (53, знищено) (54, знищено) (55 , знищено) ( 56, знищено) (57, знищено) (58, знищено) (59, знищено) (60, знищено) (61, знищено) (62, знищено) (63 і 64, знищено) (65, знищено) (66, знищено) (67, знищено) (68, знищено) (69, знищено) (70, знищено) (71 і 72, знищено) (73, знищено) ( 74, знищено) (75, знищено) (76, знищено) (77, знищено) (78 і 79, знищено) (80, знищено) (81, знищено) (82 і 83, знищено) (84, знищено) (85 , знищено) (86, знищено) (87, знищено) (88, знищено) (89, знищено) (90, знищено) (91, знищено) ( 92, знищено) ( 93, знищено) ( 94, знищено) (95 , знищено) (96, знищено) (97, знищено) (98 і 99, знищено) (100, знищено) (101, знищено) (102, знищено) (103, знищено) (104, знищено) (105, знищено) (106, знищено) (107, знищено) (108, знищено) (109, знищено) (110 і 111, знищено) (112, знищено) (113, знищено) (114, знищено) (115, знищено) (116, знищено) ( 117, знищено) (118, знищено) (119, знищено) (120, знищено) (121, знищено) (122, знищено) ( 123, знищено) (124, знищено) (125, знищено) (126, знищено) (127, знищено) (128, знищено) (129 і 130, знищено) (131, знищено) (132, знищено) (133, знищено) (134, знищено) (135, знищено) (136, знищено) (137, знищено) (138, знищено) (139, знищено) (140, знищено) (141, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (3, пошкоджено) ( 4, пошкоджено) (5, пошкоджено) (6, пошкоджено) (7, пошкоджено) (8, пошкоджено) (9, пошкоджено) (1 і 2, пошкоджено та покинуто) (3, пошкоджено та покинуто) (4, покинуто) ( 5, пошкоджено та покинуто) (6, пошкоджено та покинутий) (7, пошкоджено та покинуто) (8, пошкоджено та покинуто) (9, пошкоджено та покинуто) (10, покинуто) (11, пошкоджено та покинуто) (12, пошкоджено та покинуто) (13, пошкоджено та покинуто) (14, пошкоджений і покинутий) (15 і 16, пошкоджений і покинутий) (17, пошкоджений і покинутий) (18, пошкоджений і покинутий) (19, пошкоджений і покинутий) ( 20, покинутий) (21, пошкоджений і покинутий) (22, пошкоджений і покинутий) (23, покинутий) (24 і 25, пошкоджений і покинутий) (26, пошкоджений і покинутий) (27, пошкоджений і покинутий) (28, покинутий) (1, захоплений) ( 2, захоплений) (3 і 4 , захоплено) (5, захоплений) (6, захоплений) (7, захоплений) ( 8 , захоплений) (9, захоплений) (10, захоплений) (11, захоплений) (12, захоплений) (13, захоплений) ( 14, захоплений) (15, захоплено) (16, захоплено) (17, захоплено) (18, захоплено) (19, захоплено) (20, пошкоджено та захоплено) (21, 22, 23, 24, 25 і 26, захоплено) (27, захоплений) (28, захоплений) (29 і 30, захоплений) (31 і 32, захоплений) (33, захоплений) (34, захоплений) (35, пошкоджений і захоплений) (36, захоплений) (37, захоплений) (38 , захоплений) (39, захоплений) (40, захоплений) (41, захоплений) (42 і 43, захоплений) (44 , захоплений) (45, захоплений) (46, захоплений) (47, захоплений) (48 і 49, захоплений) (50, захоплений) (51, захоплений) ( 52, захоплений) (53, захоплений) (54 , захоплений) (55, захоплений) (56, захоплений) (57, захоплений) (58, захоплений) (59, захоплений) (60, захоплений) (61 і 62, захоплений ) (63, захоплено) (64 і 65, пошкоджено і захоплено) (66, захоплено) (67, пошкоджено і захоплено) (68, захоплено) (69, захоплено) ( 70, захоплено) (71, пошкоджено і захоплено) ( 72, пошкоджений і захоплений) (73, захоплений) (74, захоплений) (75, захоплений) (76, захоплений ) (77, захоплений) (78, захоплений) (79, захоплений) (80, захоплений) (81, захоплений) (82, захоплений) (83, захоплений) (84, захоплено)
- 1 Т-80БВК: (1, захоплений)
- 92 Т-80У: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, покинуто та пізніше знищено) (6, знищено) (7 , знищено) (8, знищено) (9 , і 10, знищено) (11, знищено) (12, знищено) (13, знищено) (14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) ) (20, знищено) (21, знищено) (22, знищено ) (23, знищено) (24, знищено) (25, знищено) (26, знищено) (27, знищено) (28, знищено) (29, знищено) ) (30, знищено) (31, зруйновано) (32, зруйновано) (33, покинуто та зруйновано) (34, покинуто та зруйновано) (35, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (1 , покинуто) (2, покинуто) ( 3, покинутий) (4, покинутий) (5 і 6, покинутий) (7 покинутий) (8, покинутий) (9, покинутий) (10, покинутий) (1, пошкоджений і захоплений) (2, пошкоджений і захоплений) ( 3, захоплений і роздягнений) (4, захоплений) (5, захоплений) (6 , захоплений) (7, захоплений) (8, захоплений) (9, захоплений) ( 10, захоплений) ( 11, захоплений) (12, захоплений ) (13 і 14, захоплені) (15, захоплений) (16, захоплений і роздягнений) (17 і 18, захоплений) (19 і 20, захоплений) (21, захоплений) (22, захоплений) (23, захоплений) ( 24, захоплений) (25, захоплений ) (26, пошкоджено та захоплено) (27, захоплено) (28, захоплено) (29, захоплено) (30, захоплено) (31 та 32, захоплено) ( 33, захоплено) ( 34, захоплено) (35 та 36, пошкоджено і захоплено) (37, захоплено) (38, захоплено) (39, захоплено) (40, захоплено) (41, захоплено) (42, захоплено) (43, захоплено) (44, захоплено) ( 45, захоплено)
- 2 Т-80УК: (1, покинутий і згодом знищений) (1, захоплений)
- 6 Т-80УЕ-1: (1, знищено) (1, захоплено) (2, захоплено) (3, захоплено) (4, захоплено) (5, захоплено)
- 1 Т-80УМ2: (1, знищено)
- 73 Т-80БВМ: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7 , знищено) (8, знищено) (9, знищено) (10, знищено) (11, знищено) (12 , знищено ) (13, знищено) (14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18 і 19, знищено) (20, знищено) (21, знищено) (22, знищено) (23, знищено) ( 24, знищено) (25, знищено) (26, знищено) (27, знищено) (28, знищено) (29, знищено) (30, знищено) (31, знищено) (32, знищено) (33, знищено) (34 , знищено) (35, знищено) (36, знищено) (37, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (3, пошкоджено) (4, пошкоджено) (1, пошкоджено та захоплено) (2, захоплено) (3, захоплено) (4, захоплено) (5, захоплено) (6, захоплено) (7, захоплено) (8, захоплено) (9, захоплений) (10, захоплений) (11, захоплений) (12 , захоплений) (13, захоплений) (14, захоплений) (15, захоплений) ( 16, захоплений) ( 17, захоплений) (18, захоплений) (19, захоплено) (20, пошкоджено та захоплено) (21, захоплено) (22, захоплено) (23, захоплено) (24, захоплено) (25, пошкоджено та захоплено) (26, захоплено) (27, захоплено) (28, захоплено) ( 29, пошкоджено та захоплено) ( 30, захоплений і роздягнений) (31, захоплений) (32, захоплений)
- 1 Т-80БВМ Обр. 2022: (1, знищено)
- 4 Невідомий Т-80: (1, знищений) (1, покинутий) (1 і 2, захоплені)
- 33 Т-90А: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7, знищено) (8, знищено) (9, покинуто та пізніше знищено) (10, покинуто та пізніше зруйновано) (11, знищено) (12 , знищено) (13, знищено) (14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18, знищено) ) (19, знищено) (1, покинуто) (2, пошкоджено та покинуто) (1, захоплено) (2, захоплено) (3, захоплено) (4, захоплено) ( 5, захоплено) (6, захоплено) (7 , захоплено) (8, захоплений) (9, захоплений) (10 і 11, захоплений) (12, захоплений)
- 1 Т-90АК: (1, захоплений)
- 6 Т-90С: (1, знищено) (2, знищено) (3 і 4, знищено) (1, пошкоджено та покинуто) (1, захоплено)
- 15 Т-90М: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7, знищено) ( 8, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (3, пошкоджено) (1, пошкоджено та покинуто) (2, пошкоджено та покинуто) (1, захоплено) (2, захоплено)
- 206 Невідомий танк: (1, знищено) (2, знищено) (3, знищено) (4, знищено) (5, знищено) (6, знищено) (7, знищено) (8, знищено) (9, знищено) ( 10, знищено) (11, знищено) (12 , знищено) (13, знищено) (14, знищено) (15, знищено) (16, знищено) (17, знищено) (18, знищено) (19, знищено) ( 20, знищено) (21, знищено) (22, знищено) (23, знищено) (24, знищено) (25, знищено) (26 і 27, знищено) (28, знищено) (29, знищено ) (30, знищено) ) (31, знищено) (32, знищено) (33, знищено ) (34, знищено) (35, знищено) (36, знищено) (37, знищено) (38, знищено) (39, знищено) (40 і 41, знищено) (42, знищено) (43, знищено) (44 , знищено) ( 45, знищено ) (46, знищено) (47, знищено) (48, знищено) (49, знищено) (50, знищено) (51, знищено) (52, знищено) (53, знищено) (54 , знищено) ( 55, знищено) (56, знищено) (57, знищено) (58, знищено) (59, знищено) (60, знищено) (61 і 62, знищено) (63, знищено) (64, знищено) (65, знищено) (66, знищено) (67, знищено) ( 68, знищено) (69, знищено) (70, знищено) (71, знищено) (72, знищено) (73, знищено) (74, знищено) (75, знищено) ( 76, знищено) (77, знищено) (78, знищено) (79, знищено) (80, знищено) (81 і 82, знищено) (83, знищено) (84, знищено) (85, знищено) (86 , знищено) (87, знищено) (88, знищено) (89, знищено) (90, знищено) (91, знищено) ( 92, знищено) (93, знищено) (94, знищено) (95, знищено) (96, знищено) (97, знищено) (98 , знищено) (99, знищено) (100, знищено) (101, знищено) (102, знищено) (103, знищено) (104, знищено) (105, знищено) (106, знищено) (107, знищено) (108, знищено) (109, знищено) (110, знищено) (111, знищено) (112 і 113, знищено) (114, знищено) (115, 116 і 117, знищено) (118, знищено) (119, знищено) (120, знищено) (121, знищено) (122, знищено) (123 і 124, знищено) (125, знищено) (126, знищено) (127 і 128, знищено) (129, знищено) (130 і 131, знищено) (132, знищено) ( 133, знищено) (134 і 135, знищено) (136, знищено) (137, знищено) ) (138, знищено) (139 і 140, знищено) (141, знищено) (142, знищено) (143, знищено) (144 і 145, знищено) (146 і 147, знищено) (148, знищено) (149, знищено) (150, знищено) (151, знищено) (152, знищено) (153, знищено) ( 154, знищено) ( 155, знищено) (156, знищено) (157, знищено) (158 і 159, знищено) (160, знищено) (161, знищено) (162, знищено) (163, знищено) (164, знищено ) (165, знищено) (166, знищено) (167, знищено) (168, знищено) (169, знищено) (170, знищено) (171, знищено) (172 і 173, знищено) (174, знищено) (175, знищено) (176, знищено) (177, знищено) (178, знищено) (179, знищено) (180, знищено) (181, знищено) (182, знищено) (183 , знищено) (184, знищено) (185, знищено) (186, знищено) (187, знищено) (1, пошкоджено) (2, пошкоджено) (3, пошкоджено) (4, пошкоджено) (5, пошкоджено) (6, пошкоджено) (7 , пошкоджено) (8, пошкоджено) (9, пошкоджено) (10 , пошкоджено) ( 11, пошкоджено) (12, пошкоджено) (13, пошкоджено) (1, пошкоджено та покинуто) (2, пошкоджено та покинуто) (3, пошкоджено та покинуто) (4, покинуто) (5, покинуто) (6, покинуто)