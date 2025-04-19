Путінське «перемир’я»: на всіх напрямках рашисти продовжують вести вогонь

Ворог найбільш активний на Сході.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко, реагуючи на оголошене Путіним так зване “великоднє перемир’я”, повідомив, що бої на лінії фронту тривають.

“На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше – на Сході”, – написав Коваленко.

Він додав, що росіяни намагаються удати, що вони «миротворці», але відмовилися вже від безумовного припинення вогню 11 березня, а зараз здійснюють інформаційну операцію, говорячи про «перемир‘я», але продовжуючи стріляти без зупинки. Все з метою звинуватити Україну.“Зазвичай, ідеї такої брехні підкидає Наришкін”, – заявив Коваленко.

Путін заявив, що РФ зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня. Він начебто сказав, що надіється, що “українська сторона наслідуватиме приклад”. Пізніше російське Міноборони заявило, що віддано вказівки всім командувачам угруповань про припинення вогню з 18:00 мск 19 квітня до 00:00 мск 21 квітня.

Невдовзі президент Володимир Зеленський заявив, що “шахеди” в небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей.

Зі свого боку глава МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Путін – на 30 годин. Міністр сказав, що Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню.

LB.ua