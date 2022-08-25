Путінські мародери викрали до Росії всі 200 тисяч тонн зерна з Луганської області — голова ОВА

Окупанти вивезли до РФ усі 200 тисяч тонн зерна з Луганської області. Аграрії зібрали продукцію на полях “Агротона”.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

Заступниця директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА Любов Безкоровайна зазначила, що в регіоні ситуація в сільському господарстві наближається до катастрофічної. У 2022 році очікували найбільший за всі роки врожай та перебільшити показники торік.

На деяких полях врожайність складала до 60 ц/га. За її словами, для підвищення врожайності аграрії зробили дуже велику роботу. Утім зерно викрали російські окупанти.

До безпечних регіонів України виїхали багато керівників сільськогосподарських підприємств. Вони провели перереєстрацію бізнесу. Проте ті, хто залишився співпрацювати з Росією теж є, а частина з них здавали своїх партнерів.

Наприклад, підприємець із Краснодара, який мав уставний фонд лише 2 тисячі рублів, захопив фірми, які були соціальною опорою області. Йдеться про ТОВ “Нібулон” та ПрАТ “Агротон”. В останньої компанії залишалося 20 тисяч тонн врожаю минулого року, а ще 200 тисяч зібрали цього року. Аналогічно росіяни викрали всю продукцію “Нібулона”.

Аграрії співпрацюють з міжнародними організаціями, щоб відстежити маршрут перевезення викраденого зерна. Підприємці з Луганської області зможуть передати отриману інформацію до міжнародних судів.

На деяких полях залишається озимина. Місцеві жителі відмовляються працювати без грошей.

Крім того, для роботи не вистачає техніки. Річ у тім, що росіяни викрали і її, тому на деяких територіях майже нічим обробляти землю. У “Агротона” вивезли 40 одиниць автомобільного транспорту. Це стало відомо за допомогою GPS. // Букви